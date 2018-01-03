Анна Седокова с дочерьми трогательно поздравила поклонников с праздниками
Анна Седокова решила поздравить своих поклонников с новогодними праздниками, в чем ей помогли ее дочки. Соответствующий нежный ролик появился на странице певицы в Instagram.
В подписи к видео Анна Седокова разместила поздравление для своих фолловеров. В частности, знаменитость написала: “Мы так хотим, чтобы все прекратили ругаться и жили дружно. Мы понимаем, что это сложно, но давайте очень-очень постараемся !!!!”. В самом видео певица бежит под трогательную музыку в нежном розовом платье, и даже стены в помещении, где снимался ролик, только подчеркивают необычный образ знаменитости, которая предпочитает, как правило, более откровенные наряды.
Многие поклонники похвалили внешность Анны Седоковой, назвав ее настоящей красавицей. Кто-то в таком наряде даже сравнил певицу с Кэрри Брэдшоу, героиней сериала “Секс в большом городе”, которую на экране воплотила Сара Джессика Паркер. Просмотреть видео всего за 10 минут с момента публикации успели более 22 тысяч пользователей, оставивших десятки комментариев.
В подписи к видео Анна Седокова разместила поздравление для своих фолловеров. В частности, знаменитость написала: “Мы так хотим, чтобы все прекратили ругаться и жили дружно. Мы понимаем, что это сложно, но давайте очень-очень постараемся !!!!”. В самом видео певица бежит под трогательную музыку в нежном розовом платье, и даже стены в помещении, где снимался ролик, только подчеркивают необычный образ знаменитости, которая предпочитает, как правило, более откровенные наряды.
Многие поклонники похвалили внешность Анны Седоковой, назвав ее настоящей красавицей. Кто-то в таком наряде даже сравнил певицу с Кэрри Брэдшоу, героиней сериала “Секс в большом городе”, которую на экране воплотила Сара Джессика Паркер. Просмотреть видео всего за 10 минут с момента публикации успели более 22 тысяч пользователей, оставивших десятки комментариев.
Автор: Марина Вебер