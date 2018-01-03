В Омске водитель насмерть сбил двоих человек и скрылся с места ДТП
В Омске водитель сбил двоих человек, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители региональной столицы инициировали проверку по факту смерти мужчины и мальчика.
«При ДТП пешеходы 2008 и 1996 г. р. умерли на месте инцидента до прибытия скорой медпомощи. Окончательно обстоятельства причины будут определены в рамках проведения проверки», - отмечается в сообщении работников полиции.
Сообщение касательно ДТП было предоставлено работникам ГИБДД накануне в 21:30 по местному времени. К месту прибыла следственно-оперативная группа, а также бригада скорой помощи. Предварительно удалось определить, что неизвестный за рулем авто модели LADA Priora во время движения по улице 19-я Марьяновская допустил наезд на 2-х пешеходов, двигавшихся по тротуару во встречном направлении.
«При ДТП пешеходы 2008 и 1996 г. р. умерли на месте инцидента до прибытия скорой медпомощи. Окончательно обстоятельства причины будут определены в рамках проведения проверки», - отмечается в сообщении работников полиции.
Сообщение касательно ДТП было предоставлено работникам ГИБДД накануне в 21:30 по местному времени. К месту прибыла следственно-оперативная группа, а также бригада скорой помощи. Предварительно удалось определить, что неизвестный за рулем авто модели LADA Priora во время движения по улице 19-я Марьяновская допустил наезд на 2-х пешеходов, двигавшихся по тротуару во встречном направлении.
Автор: Валерий Антонов