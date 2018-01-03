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Уфологи нашли на Марсе огромного паука
Уфологи из организации Paranormal Crucible рассказали, что в ходе изучения новых снимков NASA с Марса ими был замечен огромный паук. По словам исследователей, данный объект очень похож на земное насекомое, однако имеет значительно большее количество конечностей.

Уфологи нашли на Марсе огромного паука


Заявление по поводу обнаружения паука на Марсе сделал и американский уфолог Скотт Уоринг. По его словам, объект, скорее всего, является строением из камня, однако установить его структуру невозможно из-за низкого качества снимков марсохода Curiosity. В настоящее время фото находится в общем доступе на сайте NASA.

По мнению скептиков, на опубликованном изображении имеется камень с несколькими небольшими ответвлениями. Специалисты отмечают, что скала необычной формы образовалась из-за сильных ветров, разрушивших ее верхнюю часть. Кроме того, исследователи уверены в природном происхождении «паука», так как на фотографиях отчетливо видна его каменная структура.

По мнению Скотта Уоринга, публикация подобных фото на портале NASA может подтверждать тот факт, что агентство пытается отвести взгляд прессы от более значимых открытий, среди которых подтверждение существования инопланетной жизни.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:48
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