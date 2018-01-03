В Казани Porsche Panamera Turbo снес металлический забор
В Казани авто модели Porsche Panamera Turbo снесло металлический забор. Инцидент случился на улице Волкова, пострадали несколько секций ограждения между тротуаром и проезжей частью.
Столкновение произошло во время подъема со стороны ул. Бутлерова, когда иномарка оказалась в заносе во время крутого поворота. При этом водитель Porsche тут же вызвал эвакуатор, который должен был увезти авто. До его приезда к месту прибыли работники ГИБДД.
Как сообщил сам водитель, во время поворота его «подрезало» другое транспортное средство. Это привело к потере управления. По предварительным данным, водитель за рулем Porsche был в трезвом состоянии на момент возникновения аварийной ситуации.
Столкновение произошло во время подъема со стороны ул. Бутлерова, когда иномарка оказалась в заносе во время крутого поворота. При этом водитель Porsche тут же вызвал эвакуатор, который должен был увезти авто. До его приезда к месту прибыли работники ГИБДД.
Как сообщил сам водитель, во время поворота его «подрезало» другое транспортное средство. Это привело к потере управления. По предварительным данным, водитель за рулем Porsche был в трезвом состоянии на момент возникновения аварийной ситуации.
Автор: Валерий Антонов