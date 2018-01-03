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В Киеве пьяный судья пытался скрыться с места ДТП на машине скорой помощи
В Киеве после резонансного ДТП, произошедшего в районе Житомирской автомагистрали, пьяный судья, работающий в Киево-Святошинском районе, пытался обманом скрыться с места происшествия в машине скорой помощи. Сведения появились в соцсети Facebook, в паблике «ДТП. Киев».

В Киеве пьяный судья пытался скрыться с места ДТП на машине скорой помощи


Сообщается, судья, управлявший автомобилем Ford, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. Водителя французского автомобиля доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

На теле судьи признаков повреждений не было, но он сел в скорую помощь, жалуясь на плохое самочувствие. Местные жители, ставшие свидетелями аварии, не дали ему покинуть место происшествия. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее в Башкортостане десантник пытался сбежать с места ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:39
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