В 2018 году по 60 адресам Москвы появятся новые светофоры
В течение 2018 года сразу по 60 адресам в пределах Москвы должны быть установлены новые светофоры. Соответствующие сведения предоставлены в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Представляющий ЦОДД Вадим Юрьев пояснил, что с целью организации на территории Москвы безопасного и максимально комфортного дорожного движения будут установлены новые светофоры по 60 адресам. Чиновник уточнил, что соответствующие решения были приняты в рамках ежемесячных собраний с участием членов окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе таких заседаний присутствующие в обязательном порядке рассматривают поступившие в ЦОДД обращения со стороны жителей Москвы. Какие сроки установки новых светофоров непосредственно в столице, источниками пока не уточняется.
Для того, чтобы иметь возможность обратиться непосредственно к ЦОДД, желающим достаточно воспользоваться онлайн-ресурсом мэрии Москвы, транспортным порталом либо же выйти на организацию через социальные сети.
Представляющий ЦОДД Вадим Юрьев пояснил, что с целью организации на территории Москвы безопасного и максимально комфортного дорожного движения будут установлены новые светофоры по 60 адресам. Чиновник уточнил, что соответствующие решения были приняты в рамках ежемесячных собраний с участием членов окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе таких заседаний присутствующие в обязательном порядке рассматривают поступившие в ЦОДД обращения со стороны жителей Москвы. Какие сроки установки новых светофоров непосредственно в столице, источниками пока не уточняется.
Для того, чтобы иметь возможность обратиться непосредственно к ЦОДД, желающим достаточно воспользоваться онлайн-ресурсом мэрии Москвы, транспортным порталом либо же выйти на организацию через социальные сети.
Автор: Марина Вебер