Ясновидящая Елена Ясевич предсказала Ольге Бузовой семь лет одиночества
Ясновидящая Елена Ясевич предсказала Ольге Бузовой семь лет одиночества. Информация о дальнейшей судьбе мега-популярной певицы появилась в СМИ.
Астролог рассказала, что Бузова и Дмитрий Тарасов разошлись для самореализации ведущей «Дома-2». Именно развод помог теледиве раскрыть свои таланты и оказаться на пике популярности.
Этой зимой Бузова не найдет мужчину своей мечты. Так будет продолжаться до ее 38-летия. Судьба артистки напрямую связана с успехами в бизнесе. Говоря простым языком – развелась с мужем и стала популярна, бросит карьеру и будет счастлива.
Роман, на который намекает Бузова, Ясевич серьезным не считает. Несмотря на то, что артистка имя бойфренда не называет, общественность догадалась, что речь идет о Романе Гриценко из проекта «Дом-2».
Ранее Бузова с синими волосами напугала фанатов.
Астролог рассказала, что Бузова и Дмитрий Тарасов разошлись для самореализации ведущей «Дома-2». Именно развод помог теледиве раскрыть свои таланты и оказаться на пике популярности.
Этой зимой Бузова не найдет мужчину своей мечты. Так будет продолжаться до ее 38-летия. Судьба артистки напрямую связана с успехами в бизнесе. Говоря простым языком – развелась с мужем и стала популярна, бросит карьеру и будет счастлива.
Роман, на который намекает Бузова, Ясевич серьезным не считает. Несмотря на то, что артистка имя бойфренда не называет, общественность догадалась, что речь идет о Романе Гриценко из проекта «Дом-2».
Ранее Бузова с синими волосами напугала фанатов.
Автор: Джанабилова Татьяна П