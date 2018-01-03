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exclusive / Криминал

В Москве пенсионерка зарезала бывшего мужа во время ссоры на Новый год
В Москве сотрудники полиции задержали 61-летнюю женщину по подозрению в убийстве своего бывшего супруга. По информации полиции, инцидент произошел в ходе пьяной ссоры.

В Москве пенсионерка зарезала бывшего мужа во время ссоры на Новый год


Сообщение об инциденте поступило 1 января в утреннее время. По информации от полиции, по прибытию на место удалось обнаружить труп мужчины с несколькими ножевыми ранениями, ставшими причиной летального исхода. В квартире также находилась женщина, которая была задержана по подозрению в совершении преступления.

«Задержанная рассказала, что в ходе ссоры после новогоднего застолья у нее с экс-супругом началась ссора. Во время словесной перепалки она ударила супруга ножом в область груди, после чего самостоятельно вызвала правоохранителей и медиков. По приезду врачей мужчина скончался от серьезных травм», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Московской области.

В полиции отметили, что задержанная ранее не имела проблем с законом. По факту убийства начато уголовное делопроизводство. Женщина дала признательные показания и сообщила, что на момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:27
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