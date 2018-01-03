В Украине на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС отмечен сбой
На Хмельницкой АЭС в Украине случился сбой. Второй энергоблок был отсоединен от общей энергосети в целях реализации мер по ремонту и устранению всех неполадок, отмечается в сообщении пресс-службы компании «Энергоатом». В соответствии со сведениями оператора сети атомных станций, отключение энергоблока случилось ночью на 3 января.
Техническая неисправность появилась в области уплотнительной поверхности привода системы контроля и защиты внутреннего модуля ядерного реактора. В соответствии с имеющимися данными, сегодня на атомных станциях Украины задействованы 10 энергоблоков. Плановый ремонт проводится на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС, блоках 1 и 3 в составе Ровенской АЭС, а также первом блоке Хмельницкой АЭС.
Хмельницкая АЭС размещена в муниципалитете Нетешин Хмельницкой области. Она включает 2 энергоблока типа ВВЭР-1000, а их суммарная производительность составляет 2 тысячи МВт. Ключевым назначением станции является покрытие дефицита мощностей на территории западного региона государства.
Техническая неисправность появилась в области уплотнительной поверхности привода системы контроля и защиты внутреннего модуля ядерного реактора. В соответствии с имеющимися данными, сегодня на атомных станциях Украины задействованы 10 энергоблоков. Плановый ремонт проводится на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС, блоках 1 и 3 в составе Ровенской АЭС, а также первом блоке Хмельницкой АЭС.
Хмельницкая АЭС размещена в муниципалитете Нетешин Хмельницкой области. Она включает 2 энергоблока типа ВВЭР-1000, а их суммарная производительность составляет 2 тысячи МВт. Ключевым назначением станции является покрытие дефицита мощностей на территории западного региона государства.
Автор: Валерий Антонов