В Новой Зеландии голая девушка избила потрогавшего ее за грудь парня
На территории Новой Зеландии полуобнаженная девушка избила парня, который решил потрогать ее грудь. О происшествии информируют иностранные СМИ, ссылаясь на заявления очевидцев.
Отмечен инцидент накануне на новогоднем фестивале Rhythm & Vines, проходившем в пределах Гисборна. Девушка прогуливалась по территории в полуобнаженном виде, поскольку ее грудь прикрывали лишь блестки, пока нижняя часть тела скрывалась за платком. В этот момент к ней подбежал незнакомец и без разрешения схватил гражданку за грудь. Потерпевшая вернулась к месту, где сидел мужчина, после чего несколько раз ударила его.
В момент происшествия парень не оказывал сопротивления, и решил написать заявление о нападении? только когда запись с инцидентом стала распространяться в Cети. Сейчас полиция Новой Зеландии пытается разобраться в этом вопросе. Многие пользователи поддержали девушку, но нашлись и те, кто решил защитить молодого человека, атаковавшего гражданку, которая просто захотела прогуляться без нижнего белья.
Отмечен инцидент накануне на новогоднем фестивале Rhythm & Vines, проходившем в пределах Гисборна. Девушка прогуливалась по территории в полуобнаженном виде, поскольку ее грудь прикрывали лишь блестки, пока нижняя часть тела скрывалась за платком. В этот момент к ней подбежал незнакомец и без разрешения схватил гражданку за грудь. Потерпевшая вернулась к месту, где сидел мужчина, после чего несколько раз ударила его.
В момент происшествия парень не оказывал сопротивления, и решил написать заявление о нападении? только когда запись с инцидентом стала распространяться в Cети. Сейчас полиция Новой Зеландии пытается разобраться в этом вопросе. Многие пользователи поддержали девушку, но нашлись и те, кто решил защитить молодого человека, атаковавшего гражданку, которая просто захотела прогуляться без нижнего белья.
Автор: Марина Вебер