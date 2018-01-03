В Сирии при крушении российского вертолета Ми-24 погибли оба пилота
31 декабря в Сирии при крушении боевого вертолета модели Ми-24, принадлежащего России, погибли оба пилота. Сведения предоставило Министерство обороны России.
Сообщается, вертолет должен был сесть на аэродроме Хама, но из-за выхода из строя оборудования пилоты приняли решение приземлиться в 15-ти километрах от места назначения. От жесткого удара о землю пилоты погибли, борттехник получил травмы. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизнь вне опасности. Инцидент не связан с боевыми операциями на территории Сирии.
Ранее в Сирии сбили российский вертолет.
Сообщается, вертолет должен был сесть на аэродроме Хама, но из-за выхода из строя оборудования пилоты приняли решение приземлиться в 15-ти километрах от места назначения. От жесткого удара о землю пилоты погибли, борттехник получил травмы. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизнь вне опасности. Инцидент не связан с боевыми операциями на территории Сирии.
Ранее в Сирии сбили российский вертолет.
Автор: Джанабилова Татьяна П