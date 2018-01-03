Британская почта выпустит серию марок, посвященную "Игре престолов"
Почта Великобритании намерена выпустить серию марок к телесериалу «Игра престолов». По информации от сайта национальной почтовой службы, стоимость набора будет варьировать в зависимости от номинала.
«Согласно данным онлайн-магазина, который будет распространять марки, минимальная стоимость за комплект составит примерно 1,3 доллара. За лимитированную коллекцию придется отдать более 100 долларов. Она будет включать в себя не только марки, но и постеры с автографами главных знаменитостей из сериала», - рассказали в пресс-центре королевской почты.
На марках появятся не только герои знаменитого сериала, но и многие волшебные существа. Самой дорогой из них станет изображение «железного трона». В онлайн-магазине сообщили, что лимитированная коллекция будет иметь более 20 марок. Также почтовая служба будет продавать специальные альбомы для того, чтобы клиенты смогли собирать изделия в них и делать коллекции. Реклама марок появилась на многих ресурсах звезд сериала.
Сообщается, что марки поступят в продажу в конце января. В настоящее время можно оформить предварительный заказ на изделия и альбомы к ним. За полный пак марок придется отдать более 190 долларов.
«Согласно данным онлайн-магазина, который будет распространять марки, минимальная стоимость за комплект составит примерно 1,3 доллара. За лимитированную коллекцию придется отдать более 100 долларов. Она будет включать в себя не только марки, но и постеры с автографами главных знаменитостей из сериала», - рассказали в пресс-центре королевской почты.
На марках появятся не только герои знаменитого сериала, но и многие волшебные существа. Самой дорогой из них станет изображение «железного трона». В онлайн-магазине сообщили, что лимитированная коллекция будет иметь более 20 марок. Также почтовая служба будет продавать специальные альбомы для того, чтобы клиенты смогли собирать изделия в них и делать коллекции. Реклама марок появилась на многих ресурсах звезд сериала.
Сообщается, что марки поступят в продажу в конце января. В настоящее время можно оформить предварительный заказ на изделия и альбомы к ним. За полный пак марок придется отдать более 190 долларов.
Автор: Махов Артем