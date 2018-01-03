Сбербанк и МВД сформировали рабочую группу по борьбе с хакерами
Специалисты Сбербанка при участии МВД сформировали рабочую группу для борьбы с хакерами. Об этом заявил зампред правления кредитного учреждения Станислав Кузнецов.
«Информации касательно мошенников у нас накопилось достаточно много. Не так давно мы проводили совещание с МВД РФ, а также новым главой БСТМ генералом Литвиновым для обсуждения деталей по совместным мероприятиям в рамках организации обмена данными, способствующих значительному сокращению преступности, а также мошеннических действий, связанных с банковской сферой на территории России. Безусловно, этого удастся добиться после привлечения субъектов оперативно-розыскной деятельности, какими являются ФСБ и МВД», — отметил Кузнецов.
В соответствии с его заявлением, Сбербанк оценивает совместную работу с МВД как высокоперспективное направление. Была сформирована группа, которая станет вести работу в непрерывном режиме. Со специалистами ФСБ ведется плотная работа в рамках реализации механизмов цифровой экономики. Помимо этого, проводятся встречи с другими экспертами.
Зампред правления Сбербанка уверен, что обмен сведениями поспособствует резкому падению уровня мошенничества на территории всего государства. Ожидается, что работа будет результативной в рамках борьбы с преступлениями в киберсреде и мошенничеством.
«По имеющимся расчетам, мошенников удастся быстро задержать. Предотвращение преступлений будет вестись на постоянной основе с применением методов социнженерии», — отмечает Кузнецов.
«Информации касательно мошенников у нас накопилось достаточно много. Не так давно мы проводили совещание с МВД РФ, а также новым главой БСТМ генералом Литвиновым для обсуждения деталей по совместным мероприятиям в рамках организации обмена данными, способствующих значительному сокращению преступности, а также мошеннических действий, связанных с банковской сферой на территории России. Безусловно, этого удастся добиться после привлечения субъектов оперативно-розыскной деятельности, какими являются ФСБ и МВД», — отметил Кузнецов.
В соответствии с его заявлением, Сбербанк оценивает совместную работу с МВД как высокоперспективное направление. Была сформирована группа, которая станет вести работу в непрерывном режиме. Со специалистами ФСБ ведется плотная работа в рамках реализации механизмов цифровой экономики. Помимо этого, проводятся встречи с другими экспертами.
Зампред правления Сбербанка уверен, что обмен сведениями поспособствует резкому падению уровня мошенничества на территории всего государства. Ожидается, что работа будет результативной в рамках борьбы с преступлениями в киберсреде и мошенничеством.
«По имеющимся расчетам, мошенников удастся быстро задержать. Предотвращение преступлений будет вестись на постоянной основе с применением методов социнженерии», — отмечает Кузнецов.
Автор: Валерий Антонов