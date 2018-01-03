Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

Сбербанк и МВД сформировали рабочую группу по борьбе с хакерами
Специалисты Сбербанка при участии МВД сформировали рабочую группу для борьбы с хакерами. Об этом заявил зампред правления кредитного учреждения Станислав Кузнецов.

Сбербанк и МВД сформировали рабочую группу по борьбе с хакерами


«Информации касательно мошенников у нас накопилось достаточно много. Не так давно мы проводили совещание с МВД РФ, а также новым главой БСТМ генералом Литвиновым для обсуждения деталей по совместным мероприятиям в рамках организации обмена данными, способствующих значительному сокращению преступности, а также мошеннических действий, связанных с банковской сферой на территории России. Безусловно, этого удастся добиться после привлечения субъектов оперативно-розыскной деятельности, какими являются ФСБ и МВД», — отметил Кузнецов.

В соответствии с его заявлением, Сбербанк оценивает совместную работу с МВД как высокоперспективное направление. Была сформирована группа, которая станет вести работу в непрерывном режиме. Со специалистами ФСБ ведется плотная работа в рамках реализации механизмов цифровой экономики. Помимо этого, проводятся встречи с другими экспертами.

Зампред правления Сбербанка уверен, что обмен сведениями поспособствует резкому падению уровня мошенничества на территории всего государства. Ожидается, что работа будет результативной в рамках борьбы с преступлениями в киберсреде и мошенничеством.

«По имеющимся расчетам, мошенников удастся быстро задержать. Предотвращение преступлений будет вестись на постоянной основе с применением методов социнженерии», — отмечает Кузнецов.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:42
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в
Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную
Сбербанк уведомил о ликвидации системы по
Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
На катке на ВДНХ пройдет костюмированный
В России из-за густого тумана приостановила
Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим
В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина
Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
Жительница Воронежа пожаловалась на опасную
The DeathList: В 2018 году может умереть Джордж
Глава МИД ФРГ считает конфликт на Украине
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 19:59 Тарасов и Костенко повторили снимок футболиста с Бузовой
03.01, 19:51 Электрички на Белорусском направлении в Москве могут
03.01, 19:42 Новое поколение Nokia 6 получит процессор Snapdragon 630
03.01, 19:30 Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в Москве
03.01, 19:26 Samsung покажет на CES 2018 изогнутый монитор для MacBook
03.01, 19:15 Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную кнопку”
03.01, 19:06 В Украине поврежден памятник участникам конфликта в
03.01, 18:56 В Сети пользователи обсуждают видео с дымящейся в
03.01, 18:49 Сбербанк уведомил о ликвидации системы по отмыванию
03.01, 18:41 В Греции потерпел крушение принадлежащий ВВС учебный
03.01, 18:30 Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
03.01, 18:21 В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку
03.01, 18:20 Представлен гоночный хэтчбек Peugeot 308 за 109 тысяч
03.01, 18:10 На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский
03.01, 18:01 В России из-за густого тумана приостановила работу
03.01, 17:53 Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
03.01, 17:43 Голую модель plus-size назвали «грудой жира» из-за
03.01, 17:33 В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после
03.01, 17:22 Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
03.01, 17:15 Жительница Воронежа пожаловалась на опасную детскую