Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

В Рублево-Архангельском появится “Умный город” от Сбербанка
Сбербанк озвучил намерение развернуть строительство “Умного города” в пределах Рублево-Архангельского. Соответствующий процесс осуществляться будет при поддержке со стороны мэрии Москвы.

В Рублево-Архангельском появится “Умный город” от Сбербанка


Впервые о возможности создания в Рублево-Архангельском инфраструктуры Smart City Герман Греф заговорил еще в 2011 году, однако с тех пор оперативного развития плана не наблюдалось. В частности, замысел касался создания финансового центра, но от указанной инициативы вскоре отказались. Сейчас Сбербанк снова размышляет о том, чтобы реализовать в пределах Москвы “Умный город”, и не исключено, что именно сюда впоследствии переедет руководство банка, которое сейчас находится в главном офисе, размещенном на улице Вавилова.

Активные действия по эффективной реализации идей с участием Рублево-Архангельского в Сбербанке намерены развернуть уже в 2018. Впрочем, пока не принималось решение о перемещении сюда руководства кредитной организации. “Чтобы спроектировать здание, потребуется примерно полтора-два года и еще два-три года, чтобы окончательно закончить строительство. Мы допускаем, что в конечном итоге туда переедем.”, — прокомментировал ситуацию представитель банка Станислав Кузнецов.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:50
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в
Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную
Сбербанк уведомил о ликвидации системы по
Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
На катке на ВДНХ пройдет костюмированный
В России из-за густого тумана приостановила
Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим
В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина
Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
Жительница Воронежа пожаловалась на опасную
The DeathList: В 2018 году может умереть Джордж
Глава МИД ФРГ считает конфликт на Украине
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 20:09 В Калининграде пьяный мужчина угнал автомобиль и поехал
03.01, 19:59 Тарасов и Костенко повторили снимок футболиста с Бузовой
03.01, 19:51 Электрички на Белорусском направлении в Москве могут
03.01, 19:42 Новое поколение Nokia 6 получит процессор Snapdragon 630
03.01, 19:30 Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в Москве
03.01, 19:26 Samsung покажет на CES 2018 изогнутый монитор для MacBook
03.01, 19:15 Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную кнопку”
03.01, 19:06 В Украине поврежден памятник участникам конфликта в
03.01, 18:56 В Сети пользователи обсуждают видео с дымящейся в
03.01, 18:49 Сбербанк уведомил о ликвидации системы по отмыванию
03.01, 18:41 В Греции потерпел крушение принадлежащий ВВС учебный
03.01, 18:30 Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
03.01, 18:21 В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку
03.01, 18:20 Представлен гоночный хэтчбек Peugeot 308 за 109 тысяч
03.01, 18:10 На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский
03.01, 18:01 В России из-за густого тумана приостановила работу
03.01, 17:53 Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
03.01, 17:43 Голую модель plus-size назвали «грудой жира» из-за
03.01, 17:33 В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после
03.01, 17:22 Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за