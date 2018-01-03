В Рублево-Архангельском появится “Умный город” от Сбербанка
Сбербанк озвучил намерение развернуть строительство “Умного города” в пределах Рублево-Архангельского. Соответствующий процесс осуществляться будет при поддержке со стороны мэрии Москвы.
Впервые о возможности создания в Рублево-Архангельском инфраструктуры Smart City Герман Греф заговорил еще в 2011 году, однако с тех пор оперативного развития плана не наблюдалось. В частности, замысел касался создания финансового центра, но от указанной инициативы вскоре отказались. Сейчас Сбербанк снова размышляет о том, чтобы реализовать в пределах Москвы “Умный город”, и не исключено, что именно сюда впоследствии переедет руководство банка, которое сейчас находится в главном офисе, размещенном на улице Вавилова.
Активные действия по эффективной реализации идей с участием Рублево-Архангельского в Сбербанке намерены развернуть уже в 2018. Впрочем, пока не принималось решение о перемещении сюда руководства кредитной организации. “Чтобы спроектировать здание, потребуется примерно полтора-два года и еще два-три года, чтобы окончательно закончить строительство. Мы допускаем, что в конечном итоге туда переедем.”, — прокомментировал ситуацию представитель банка Станислав Кузнецов.
Впервые о возможности создания в Рублево-Архангельском инфраструктуры Smart City Герман Греф заговорил еще в 2011 году, однако с тех пор оперативного развития плана не наблюдалось. В частности, замысел касался создания финансового центра, но от указанной инициативы вскоре отказались. Сейчас Сбербанк снова размышляет о том, чтобы реализовать в пределах Москвы “Умный город”, и не исключено, что именно сюда впоследствии переедет руководство банка, которое сейчас находится в главном офисе, размещенном на улице Вавилова.
Активные действия по эффективной реализации идей с участием Рублево-Архангельского в Сбербанке намерены развернуть уже в 2018. Впрочем, пока не принималось решение о перемещении сюда руководства кредитной организации. “Чтобы спроектировать здание, потребуется примерно полтора-два года и еще два-три года, чтобы окончательно закончить строительство. Мы допускаем, что в конечном итоге туда переедем.”, — прокомментировал ситуацию представитель банка Станислав Кузнецов.
Автор: Марина Вебер