В Санкт-Петербурге при пожаре эвакуировали жильцов дома на Обводном канале
В Санкт-Петербурге жильцы домостроения на Обводном канале были эвакуированы. Как удалось выяснить, пожару в 5-этажном жилом здании был назначен повышенный ранг опасности. Сведения касательно происшествия были отправлены на пульт дежурного приблизительно в 22:55 ночью на 3 января.
По итогам локализации возгорания от пожара пострадали порядка 20 «квадратов» жилой площади. При тушении квартиры из дома вывели около 20 жильцов. В противостоянии с огнем задействовали 32 пожарных, а также 10 единиц спецтехники. Во время ЧП ни один человек не пострадал.
Причина возникновения огня на сегодня остается невыясненной. По итогам проведения экспертиз будет представлено заключение относительно необходимости передачи дела правоохранителям.
По итогам локализации возгорания от пожара пострадали порядка 20 «квадратов» жилой площади. При тушении квартиры из дома вывели около 20 жильцов. В противостоянии с огнем задействовали 32 пожарных, а также 10 единиц спецтехники. Во время ЧП ни один человек не пострадал.
Причина возникновения огня на сегодня остается невыясненной. По итогам проведения экспертиз будет представлено заключение относительно необходимости передачи дела правоохранителям.
Автор: Валерий Антонов