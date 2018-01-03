Эксперты: Дежавю и фобии могут говорить о прошлой жизни человека
Наличие некоторых фобий и частое чувство дежавю способны свидетельствовать о том, что у человека была прошлая жизнь. Эксперты рассказали и о других признаках того, что эта жизнь для индивида не первая.
Так, если человеку посчастливилось встретить кого-то, кто настолько его понимает, что способен завершать за ним фразы, то это может являться свидетельством того, что прежде, в прошлой жизни, эти люди уже были знакомы. Кроме того, не меньшим намеком может служить дежавю, ведь его до сих пор не могут объяснить даже ученые. Повторение снов тоже в силах указывать на реинкарнацию, особенно если события в них происходят в локации, где человек никогда прежде не бывал.
Призывают эксперты обратить внимание и на фантомные боли, а также яркие фобии, встречающиеся у некоторых людей без видимой на то причины. Например, страхи перед пауками, высотой или замкнутыми пространствами могут быть обусловлены воспоминаниями из прошлой жизни. С фантомными болями ситуация та же — они могут служить напоминанием о болезни из жизни, предшествовавшей текущей.
Так, если человеку посчастливилось встретить кого-то, кто настолько его понимает, что способен завершать за ним фразы, то это может являться свидетельством того, что прежде, в прошлой жизни, эти люди уже были знакомы. Кроме того, не меньшим намеком может служить дежавю, ведь его до сих пор не могут объяснить даже ученые. Повторение снов тоже в силах указывать на реинкарнацию, особенно если события в них происходят в локации, где человек никогда прежде не бывал.
Призывают эксперты обратить внимание и на фантомные боли, а также яркие фобии, встречающиеся у некоторых людей без видимой на то причины. Например, страхи перед пауками, высотой или замкнутыми пространствами могут быть обусловлены воспоминаниями из прошлой жизни. С фантомными болями ситуация та же — они могут служить напоминанием о болезни из жизни, предшествовавшей текущей.
Автор: Марина Вебер