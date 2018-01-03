Известная 155-килограммовая модель Холидей показала обнаженное тело после родов
Известная американская 155-килограммовая модель Тесс Холидей показала фанатам обнаженное тело после родов 2016 года. Соответствующий пост 32-летняя звезда разместила на своей странице в микроблоге Instagram.
На видео модель plus size без стеснения скидывает с пышного тела черный пеньюар, демонстрируя нижнее белье. Холидей ведет себя расковано, получая от процесса удовольствие.
Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Одни просят Холидей продолжать в том же духе и расхваливают ее красивые формы. Другие, наоборот, рекомендуют одуматься и сбросить вес ради здоровья.
Ранее Холидей показала угревую сыпь.
На видео модель plus size без стеснения скидывает с пышного тела черный пеньюар, демонстрируя нижнее белье. Холидей ведет себя расковано, получая от процесса удовольствие.
Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Одни просят Холидей продолжать в том же духе и расхваливают ее красивые формы. Другие, наоборот, рекомендуют одуматься и сбросить вес ради здоровья.
Ранее Холидей показала угревую сыпь.
Автор: Джанабилова Татьяна П