На Рождество для привлечения богатства эксперты советуют украсить стол белой скатертью и пустой тарелкой
Экспертами названы 3 наиболее распространенных ритуала на Рождество. Первым из них является размещение на столе белой скатерти, вторым - подготовка дополнительного пустого места с тарелкой и приборами, третьим – гадание.
Накануне Рождества рекомендуется застелить стол однотонной белой скатертью. Это ритуал, при помощи которого якобы можно призвать благосклонность высших сил, а также обеспечить в новом году богатство и отсутствие ссор в семье. Под скатертью можно разместить деньги, зубок чеснока и небольшое количество зерна.
На столе советуют разместить пустую тарелку и положить столовые приборы. Перед этим местом поставить пустой стул. Это делается в целях оказания уважения мертвым членам семьи. Гадание традиционно проводится незамужними девушками в период 6-19 января. Оно проводится путем выхода на улицу с ложкой кутьи. В зависимости от того, в какой стороне собака начнет лаять, определяется место прихода любимого. Иная традиция указывает, что требуется зажечь свечу над тазом с водой и попросить благословения со стороны Богородицы, после чего лечь спать. Утром требуется умыться этой водой. Такой подход позволяет сохранить здоровье и красоту.
Накануне Рождества рекомендуется застелить стол однотонной белой скатертью. Это ритуал, при помощи которого якобы можно призвать благосклонность высших сил, а также обеспечить в новом году богатство и отсутствие ссор в семье. Под скатертью можно разместить деньги, зубок чеснока и небольшое количество зерна.
На столе советуют разместить пустую тарелку и положить столовые приборы. Перед этим местом поставить пустой стул. Это делается в целях оказания уважения мертвым членам семьи. Гадание традиционно проводится незамужними девушками в период 6-19 января. Оно проводится путем выхода на улицу с ложкой кутьи. В зависимости от того, в какой стороне собака начнет лаять, определяется место прихода любимого. Иная традиция указывает, что требуется зажечь свечу над тазом с водой и попросить благословения со стороны Богородицы, после чего лечь спать. Утром требуется умыться этой водой. Такой подход позволяет сохранить здоровье и красоту.
Автор: Валерий Антонов