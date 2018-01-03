Пользователи Сети раскритиковали новогоднее блюдо звезды “Дома-2” Ирины Агибаловой
Пользователи Сети обрушились с критикой на блюдо, приготовленное звездой “Дома-2” Ириной Агибаловой. Женщина является одной из наиболее возрастных участниц проекта, а также матерью других представительниц шоу — Маргариты Агибаловой и Ольги Гаджиенко.
Ирина Агибалова достаточно часто на своей странице в соцсети делится собственными кулинарными способностями и рецептами. Так, звезда “Дома-2” решила на празднование Нового года приготовить что-то особенное, и ее выбор пал на запеченную в духовке птицу, предположительно, курицу. Результаты своей работы теледива показала подписчикам в соцсети, пожелав всем хорошего застолья.
Многие пользователи нашли приготовленное Ириной Агибаловой блюдо очень аппетитным и даже стали интересоваться рецептом и делиться тем, что же находится на их праздничном столе. Однако имелись и те, кто раскритиковал угощение от звезды “Дома-2”, назвав его внешний вид не очень привлекательным. Запись на странице Агибаловой успела собрать более 9 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Ирина Агибалова достаточно часто на своей странице в соцсети делится собственными кулинарными способностями и рецептами. Так, звезда “Дома-2” решила на празднование Нового года приготовить что-то особенное, и ее выбор пал на запеченную в духовке птицу, предположительно, курицу. Результаты своей работы теледива показала подписчикам в соцсети, пожелав всем хорошего застолья.
Многие пользователи нашли приготовленное Ириной Агибаловой блюдо очень аппетитным и даже стали интересоваться рецептом и делиться тем, что же находится на их праздничном столе. Однако имелись и те, кто раскритиковал угощение от звезды “Дома-2”, назвав его внешний вид не очень привлекательным. Запись на странице Агибаловой успела собрать более 9 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Автор: Марина Вебер