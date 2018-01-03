В Китае засмотревшаяся в смартфон женщина лишилась ноги в лифте
В Китае девушка осталась без ноги после того, как споткнулась, засмотревшись в смартфон. На просторах Сети распространяется видеозапись инцидента, случившегося в Шанхае.
Как отмечает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail, засмотревшаяся в смартфон местная жительница получила сильную травму. Она споткнулась в то время, когда лифт неожиданно начал двигаться вверх.
Как выяснилось, девушка была вынуждена перенести ряд операций. При этом медикам не удалось сохранить ей ногу.
Как отмечает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail, засмотревшаяся в смартфон местная жительница получила сильную травму. Она споткнулась в то время, когда лифт неожиданно начал двигаться вверх.
Как выяснилось, девушка была вынуждена перенести ряд операций. При этом медикам не удалось сохранить ей ногу.
Автор: Валерий Антонов