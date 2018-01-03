В Москве при пожаре в жилом доме пострадал один человек
В Москве при сильном пожаре, возникшем в жилом пятиуровневом доме, расположенном на набережной Академика Туполева, пострадал один человек. Сведения со ссылкой на заявление экстренных служб появились в местных СМИ.
Сообщается, очаг возгорания залегал на втором этаже здания и к приезду пожарных перешел на балкон, расположенный этажом выше. Пожар специалисты ликвидировали быстро, к 13:07. Площадь поражения охватила около 25 квадратных метров.
Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома 20 человек, среди которых находились четверо детей. Для спасения людей использовалась автолестница.
Ранее при пожаре в столице пострадали 13 человек.
Сообщается, очаг возгорания залегал на втором этаже здания и к приезду пожарных перешел на балкон, расположенный этажом выше. Пожар специалисты ликвидировали быстро, к 13:07. Площадь поражения охватила около 25 квадратных метров.
Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома 20 человек, среди которых находились четверо детей. Для спасения людей использовалась автолестница.
Ранее при пожаре в столице пострадали 13 человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П