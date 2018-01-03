Сын Евгения Плющенко оказался копией отца на снимке 30-летней давности
Подрастающий сын Евгения Плющенко оказался копией своего отца. Показать сходство с отпрыском отечественный фигурист решил посредством снимка 30-летней давности.
На своей странице в сети Instagram Евгений Плющенко поделился снимком, где он позирует в костюме Щелкунчика. Как уточнил сам фигурист, этому кадру ровно 30 лет, то есть фото сделано, когда будущей звезде было всего пять. На втором фото в аналогичном наряде позирует сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр. У своих поклонников фигурист поинтересовался, похожи ли они с наследником на опубликованных снимках.
Многие фолловеры деятеля написали, что он и его сын действительно очень похожи, и ребенок растет копией отца. Однако некоторые пользователи убеждены, что сходство проявляется разве что в нарядах, а внешне Александр больше напоминает свою мать. Публикация за короткий срок успела собрать более 4 тысяч отметок "Мне нравится", а также множество комментариев.
Ранее сын Рудковской мило поздравил свою мать с Днем рождения.
На своей странице в сети Instagram Евгений Плющенко поделился снимком, где он позирует в костюме Щелкунчика. Как уточнил сам фигурист, этому кадру ровно 30 лет, то есть фото сделано, когда будущей звезде было всего пять. На втором фото в аналогичном наряде позирует сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр. У своих поклонников фигурист поинтересовался, похожи ли они с наследником на опубликованных снимках.
Многие фолловеры деятеля написали, что он и его сын действительно очень похожи, и ребенок растет копией отца. Однако некоторые пользователи убеждены, что сходство проявляется разве что в нарядах, а внешне Александр больше напоминает свою мать. Публикация за короткий срок успела собрать более 4 тысяч отметок "Мне нравится", а также множество комментариев.
Ранее сын Рудковской мило поздравил свою мать с Днем рождения.
Автор: Марина Вебер