В Башкортостане группа мужчин избила 19-летнего парня
1 января, около 04:00, в Стерлитамаке (Башкортостан) группа мужчин избила 19-летнего парня, прогуливавшегося с приятелем около кинотеатра «Салават». На момент публикации полицейские не успели прокомментировать инцидент.
Сообщается, трое мужчин, которым на вид от 25 до 35 лет, стояли без верхней одежды на крыльце кафе «Корона». Подвыпившие приятели попросили парня прикурить, но получили отказ, поскольку нарвались на сторонника здорового образа жизни. Начался конфликт, но молодой человек пытался исправить ситуацию, поздравив присутствующих с Новым годом. Мужчины набросились на юношу, остановить жестокую драку помогли посетители кафе.
Ранее в Башкортостане избили 16-летнего подростка.
Сообщается, трое мужчин, которым на вид от 25 до 35 лет, стояли без верхней одежды на крыльце кафе «Корона». Подвыпившие приятели попросили парня прикурить, но получили отказ, поскольку нарвались на сторонника здорового образа жизни. Начался конфликт, но молодой человек пытался исправить ситуацию, поздравив присутствующих с Новым годом. Мужчины набросились на юношу, остановить жестокую драку помогли посетители кафе.
Ранее в Башкортостане избили 16-летнего подростка.
Автор: Джанабилова Татьяна П