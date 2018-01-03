В США в возрасте 90 лет скончался глава мормонов Томас Монсон
На территории США в возрасте 90 лет скончался стоявший во главе мормонов Томас Монсон. На посту президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней мужчина находился с 2008 года.
О кончине Томаса Монсона общественности стало известно в прошлый вторник, 2 декабря. Тело покойного лидера мормонов было обнаружено в его собственном доме на территории Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Соответствующую информацию подтвердили и на официальном онлайн-портале Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. При этом источниками не уточняется, что именно стало причиной кончины 90-летнего деятеля, но, предварительно, это произошло по естественным причинам. Также он имел отношение к политике, особенно во время пребывания у власти Рональда Рейгана.
Томас Монсон с молодого возраста является представителем мормонов, и уже в 36 лет он сумел заполучить звание апостола. На посту непосредственно главы церкви деятель находился с 2008, а его назначение произошло сразу после кончины предшественника Гордона Хинкли.
О кончине Томаса Монсона общественности стало известно в прошлый вторник, 2 декабря. Тело покойного лидера мормонов было обнаружено в его собственном доме на территории Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Соответствующую информацию подтвердили и на официальном онлайн-портале Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. При этом источниками не уточняется, что именно стало причиной кончины 90-летнего деятеля, но, предварительно, это произошло по естественным причинам. Также он имел отношение к политике, особенно во время пребывания у власти Рональда Рейгана.
Томас Монсон с молодого возраста является представителем мормонов, и уже в 36 лет он сумел заполучить звание апостола. На посту непосредственно главы церкви деятель находился с 2008, а его назначение произошло сразу после кончины предшественника Гордона Хинкли.
Автор: Марина Вебер