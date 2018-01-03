В Сингапуре модель Карен Стелла Вонг скончалась после похода в караоке-бар
15 декабря в Сингапуре 28-летняя модель Карен Стелла Вонг скончалась после похода в караоке-бар. Сведения предоставлены изданием Mirror.
Сообщается, Вонг стало плохо после исполнения песни. Друзья доставили модель в медучреждение в состоянии комы. Обследование показало, что произошло кровоизлияние в мозг. Лечение не помогло, пациентка скончалась через трое суток.
Отец Вонг рассказал, что дочь часто жаловалась на боли в голове, но от медицинского обследования всегда отказывалась.
Сообщается, Вонг стало плохо после исполнения песни. Друзья доставили модель в медучреждение в состоянии комы. Обследование показало, что произошло кровоизлияние в мозг. Лечение не помогло, пациентка скончалась через трое суток.
Отец Вонг рассказал, что дочь часто жаловалась на боли в голове, но от медицинского обследования всегда отказывалась.
Автор: Джанабилова Татьяна П