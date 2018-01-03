Дима Билан собрался на приятную встречу с родственниками
Дима Билан собрался на приятную встречу с таинственным незнакомцем или незнакомкой. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram.
Билан продемонстрировал фанатам очередную фотографию, на которой запечатлен на фоне обычной стены. В качестве наряда артист подобрал черные джинсы, обтягивающую водолазку и кепку. Данный образ превращает звезду в некого шпиона, особенно в сочетании с комментарием к посту: "Хватит есть и валяться, пора на работу. Я вот на встречу бегу".
В комментариях пользователи поздравляли Билана с Новым годом, делились своими занятиями, желали артисту проехать по Москве без пробок. Билан, в отличии от других звезд, охотно вступал в диалог с фолловерами, рассказав, что встреча у него запланирована с родственниками.
Ранее Билан поздравил фанатов с Новым годом.
Билан продемонстрировал фанатам очередную фотографию, на которой запечатлен на фоне обычной стены. В качестве наряда артист подобрал черные джинсы, обтягивающую водолазку и кепку. Данный образ превращает звезду в некого шпиона, особенно в сочетании с комментарием к посту: "Хватит есть и валяться, пора на работу. Я вот на встречу бегу".
В комментариях пользователи поздравляли Билана с Новым годом, делились своими занятиями, желали артисту проехать по Москве без пробок. Билан, в отличии от других звезд, охотно вступал в диалог с фолловерами, рассказав, что встреча у него запланирована с родственниками.
Ранее Билан поздравил фанатов с Новым годом.
Автор: Джанабилова Татьяна П