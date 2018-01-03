В Барнауле отец с сыном проникли в ТЦ после закрытия для развлечения на аттракционах
На территории Барнаула отец с сыном ночью проникли в местный торговый центр, чтобы развлечься на аттракционах. Происходящее в зале после закрытия удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.
Инцидент имел место на территории Барнаула еще 23 декабря. Предварительно, отец и его четырехлетний сын после закрытия ТЦ вместе сумели проникнуть на игровую площадку, поскольку прятались в супермаркете. Оказавшись наедине, родственники начали наслаждаться размещенными в комнате аттракционами, использовать батуты, кататься на машинках и детских паровозиках.
Все происходящее удалось зафиксировать камерам наблюдения, также видеозапись развлечений отца с малолетним сыном была изъята с мобильного устройства мужчины, куда он записывал происходящее. В ТЦ уточнили, что ущербом стал съеденный сладкий подарок, находившийся под елкой, а сам житель Барнаула таким образом хотел поздравить малолетнего сына с Новым годом. Несмотря на проникновение и использование аттракционов, претензий к гражданину администрация ТЦ не имеет.
Инцидент имел место на территории Барнаула еще 23 декабря. Предварительно, отец и его четырехлетний сын после закрытия ТЦ вместе сумели проникнуть на игровую площадку, поскольку прятались в супермаркете. Оказавшись наедине, родственники начали наслаждаться размещенными в комнате аттракционами, использовать батуты, кататься на машинках и детских паровозиках.
Все происходящее удалось зафиксировать камерам наблюдения, также видеозапись развлечений отца с малолетним сыном была изъята с мобильного устройства мужчины, куда он записывал происходящее. В ТЦ уточнили, что ущербом стал съеденный сладкий подарок, находившийся под елкой, а сам житель Барнаула таким образом хотел поздравить малолетнего сына с Новым годом. Несмотря на проникновение и использование аттракционов, претензий к гражданину администрация ТЦ не имеет.
Автор: Марина Вебер