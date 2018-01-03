Пропавшую более года назад девушку из Ростовской области нашли живой
30-летнюю уроженку Ростовской области, пропавшую без вести больше года назад, наконец, нашли живой и невредимой. Девушка доставлена домой, опасности для ее жизни и здоровья нет.
Напомним, в конце февраля 2016 года девушка вышла из дома, расположенного в Обливском районе, и пропала. На связь с родными и знакомыми она не выходила. В октябре прошлого года очевидцы сообщали о подходящей под описание женщине, которую видели в Санкт-Петербурге. Поисками занимались волонтеры и полицейские.
Ранее в Ростове пропала 16-летняя школьница.
Напомним, в конце февраля 2016 года девушка вышла из дома, расположенного в Обливском районе, и пропала. На связь с родными и знакомыми она не выходила. В октябре прошлого года очевидцы сообщали о подходящей под описание женщине, которую видели в Санкт-Петербурге. Поисками занимались волонтеры и полицейские.
Ранее в Ростове пропала 16-летняя школьница.
Автор: Джанабилова Татьяна П