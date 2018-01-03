В Москве ожидается рекордно теплое Рождество
Рождество 2018 года может оказаться рекордно теплым для жителей Москвы. Соответствующие данные предоставлены представителями Гидрометцентра.
Синоптики уточняют, что начало 2018 года для Москвы и региона ознаменуется аномально теплой погодой, что наблюдалось также и в конце 2017. В частности, 1-2 января в столице фиксировалась температура, которая примерно на 9-10 градусов выше привычной. Такая ситуация может отмечаться и 6-7 января, в период празднования Рождества, когда будет фиксироваться до 5 градусов тепла. Указанный показатель может оказаться рекордным не только за последние годы, но и за всю историю метеонаблюдений в столице, длящуюся уже порядка 140 лет.
Прежний максимум в пределах Москвы фиксировался синоптиками в 2007 году, когда в дневное время температура в сумме увеличилась до 3,5 градусов. Морозы в городе, как отмечают представители Гидрометцентра, начнут сохраняться с первой рабочей недели, но даже в отмеченный период итоговые температурные показатели окажутся выше принятой нормы.
Синоптики уточняют, что начало 2018 года для Москвы и региона ознаменуется аномально теплой погодой, что наблюдалось также и в конце 2017. В частности, 1-2 января в столице фиксировалась температура, которая примерно на 9-10 градусов выше привычной. Такая ситуация может отмечаться и 6-7 января, в период празднования Рождества, когда будет фиксироваться до 5 градусов тепла. Указанный показатель может оказаться рекордным не только за последние годы, но и за всю историю метеонаблюдений в столице, длящуюся уже порядка 140 лет.
Прежний максимум в пределах Москвы фиксировался синоптиками в 2007 году, когда в дневное время температура в сумме увеличилась до 3,5 градусов. Морозы в городе, как отмечают представители Гидрометцентра, начнут сохраняться с первой рабочей недели, но даже в отмеченный период итоговые температурные показатели окажутся выше принятой нормы.
Автор: Марина Вебер