Министерство юстиции Украины уволило чиновника-нациста
Министерство юстиции Украины уволило чиновника-нациста Ярослава Жукровского, возглавлявшего Управление по Львовской области. Сведения появились в СМИ.
В августе прошло года Жуковский проверял соискателей на знание текста песни «Лента за лентою» и даты рождения Степана Бандеры. Текст музыкального произведения связан с организацией УПА, деятельность которой на территории России запрещена Верховным судом. Чиновника обвинили в нацизме и злоупотреблении полномочиями.
Стоит отметить, что, по решению президента Петра Порошенко, участники группы УПА считаются «борцами за независимость». Москва такой указ осудила, заявив, что на Украине процветает неонацизм, из-за которого убиты тысячи мирных жителей.
В августе прошло года Жуковский проверял соискателей на знание текста песни «Лента за лентою» и даты рождения Степана Бандеры. Текст музыкального произведения связан с организацией УПА, деятельность которой на территории России запрещена Верховным судом. Чиновника обвинили в нацизме и злоупотреблении полномочиями.
Стоит отметить, что, по решению президента Петра Порошенко, участники группы УПА считаются «борцами за независимость». Москва такой указ осудила, заявив, что на Украине процветает неонацизм, из-за которого убиты тысячи мирных жителей.
Автор: Джанабилова Татьяна П