В Челябинске пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами
На территории Челябинска нетрезвый водитель KIA на скорости протаранил автобус, где находились пассажиры. О происшествии сообщают СМИ, ссылаясь на заявления очевидцев.
Предварительно, отмечено происшествие вечером вторника, 2 октября, в пределах микрорайона Вишневая горка. Во время движения по трассе авто KIA неожиданно оказалось на встречной полосе, где в тот момент ехал автобус. Столкновения избежать не удалось, поэтому после лобового удара оба транспортных средства отбросило в сторону. В автобусе имелись пассажиры, но о пострадавших среди них сведений нет, а в иномарке своевременно сработали подушки безопасности.
По словам источников, непосредственно на момент указанной аварии водитель легкового авто находился в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работу вели представители экстренных служб Челябинска, которые сейчас предпринимают попытки разобраться в обстоятельствах аварии. Проводится соответствующая проверка, после чего также может утверждаться последующее процессуальное решение.
Предварительно, отмечено происшествие вечером вторника, 2 октября, в пределах микрорайона Вишневая горка. Во время движения по трассе авто KIA неожиданно оказалось на встречной полосе, где в тот момент ехал автобус. Столкновения избежать не удалось, поэтому после лобового удара оба транспортных средства отбросило в сторону. В автобусе имелись пассажиры, но о пострадавших среди них сведений нет, а в иномарке своевременно сработали подушки безопасности.
По словам источников, непосредственно на момент указанной аварии водитель легкового авто находился в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работу вели представители экстренных служб Челябинска, которые сейчас предпринимают попытки разобраться в обстоятельствах аварии. Проводится соответствующая проверка, после чего также может утверждаться последующее процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер