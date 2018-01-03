В Подмосковных Мытищах 4 человека отравились угарным газом
В Мытищах 4 человека отравились угарным газом. По результатам инцидента в Подмосковье пострадали супруги и два малыша возрастом 3-х лет.
Инцидент случился в домостроении по улице Новомытищинская. По итогам происшествия пострадали мужчина с женой, а также их дети-двойняшки.
На сегодня пострадавшие госпитализированы. Медики предоставляют им медицинскую помощь. Подчеркивается, что женщина с детьми пребывают в тяжелом состоянии. Причины инцидента выясняются работниками профильных служб. По итогам проведения экспертиз, правоохранительные органы утвердят решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Инцидент случился в домостроении по улице Новомытищинская. По итогам происшествия пострадали мужчина с женой, а также их дети-двойняшки.
На сегодня пострадавшие госпитализированы. Медики предоставляют им медицинскую помощь. Подчеркивается, что женщина с детьми пребывают в тяжелом состоянии. Причины инцидента выясняются работниками профильных служб. По итогам проведения экспертиз, правоохранительные органы утвердят решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов