В Подмосковье домашняя пантера перегрызла горло смотрителю
В деревне Обновленный Пруд (Подмосковье) домашняя пантера перегрызла горло смотрителю. О страшном хищнике местные жители рассказали корреспондентам Пятого канала.
Жители постоянно писали жалобы на хозяина частного зверинца, державшего в клетках хищников. Люди боялись проходить мимо его дома, поскольку никто не мог гарантировать, что дико рычащие звери не выберутся из вольеров. После проведенной проверки СМИ написали о мужчине, как о хорошем человеке, заботящемся о животных.
3 января пантера загрызла смотрителя и выбралась за пределы питомника. Несколько часов экстренные службы пытались найти и обезвредить животное. Местных жителей об опасности не уведомили. Хозяин зверинца не пострадал, так как проживает по другому адресу.
Жители постоянно писали жалобы на хозяина частного зверинца, державшего в клетках хищников. Люди боялись проходить мимо его дома, поскольку никто не мог гарантировать, что дико рычащие звери не выберутся из вольеров. После проведенной проверки СМИ написали о мужчине, как о хорошем человеке, заботящемся о животных.
3 января пантера загрызла смотрителя и выбралась за пределы питомника. Несколько часов экстренные службы пытались найти и обезвредить животное. Местных жителей об опасности не уведомили. Хозяин зверинца не пострадал, так как проживает по другому адресу.
Автор: Джанабилова Татьяна П