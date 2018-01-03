Олимпиада и Чемпионат мира по футболу названы главными событиями 2018 года

В 2018 году в России пройдут выборы президента. Данное событие станет знаковым, так как с ним еще задолго до начала предвыборной кампании были связаны всевозможные слухи. Так, многие считали, что Владимир Путин не будет баллотироваться на пост президента. Действующий глава государства долгое время не сообщал о своих планах на этот счет. Только в конце минувшего месяца стало известно, что он все же выдвинет свою кандидатуру. Новостью для многих стало и то, что он решил быть беспартийным кандидатом. Это означает, что ему придется собрать 300 тысяч подписей потенциальных избирателей вместо 100 тысяч. Весной нового главу государства будут избирать в Армении. После окончания президентского срока Сержа Саргсяна страна полностью перейдет к парламентской форме правления — вступит в действие конституционная реформа 2015 года. Аналогичная ситуация прослеживается и в Грузии. По информации от местной прессы, ранее президент избирался на прямых выборах. Согласно новой конституции, теперь его будут выбирать 300 назначенных делегатов. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили не исключил, что также примет участие в предвыборной гонке. Российские статистические агентства также отмечают, что большинство граждан готово отдать свой голос Владимиру Путину, однако на деле ситуация может обстоять иначе. Узнать об этом можно будет только по завершению выборов.Изменения и интересные событие не обойдут стороной и международные организации. Многие издания отмечают, что Армения намерена стать председателем в Организации Черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время в нее входят Азербайджан, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Ереван в свое время призвал политические силы не использовать сообщество для решения межнациональных проблем. В Киеве саммит ОЧЭС все равно прошел со скандалом из-за того, что представителей России не пригласили принять в нем участие. В январе 2018 года Казахстан будет председательствовать в СБ ООН. Также ожидается решение вопроса касательно членства России в организации и восстановления права голоса.2018 году станет настоящим «годом столетий». Примечательно, что именно 100 лет назад независимость провозгласили Литовская Республика, Эстонская Республика и Первая Республика Армения. В Литве планируют потратить на празднование данного значимого исторического события более 11 миллионов евро. Основные мероприятия пройдут 16 февраля.В 2018 году пройдет ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Примечательно, что ее ведущим второй год подряд будет известный шоумен Джимми Киммел. В текущем году дата проведения вручения «Оскара» была перенесена на более позднюю из-за того, что примерно в тех же числах проходят и Олимпийские игры. Специальные премии были вручены еще в минувшем году 11 ноября. В Hollywood & Highland Center собрались все лауреаты 2017 года, которые наградили лучших киноделов и тех, кто внес посильную лепту в мировой и локальный кинематограф. Американская киноакадемия опубликовала лонг-лист самой престижной премии в номинации «Лучший фильм». В частности, в перечень попали «Дюнкерк», «Все деньги мира», «Чудо-женщина», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Бегущий по лезвию 2049». В этот раз за звание лучшего фильма года будет бороться 341 картина. Многие поклонники кино отметили, что судьи руководствовались довольно странными принципами, оставив без внимания действительно громкие и интересные премьеры.Еще одним громким для россиян событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане. Главной новостью минувшего года стало отстранение России от участия в групповом турнире. Отечественные спортсмены смогут приехать на соревнования только под нейтральным флагом. Многие российские политики призвали соотечественников поддержать начинания россиян, решившихся поехать на Олимпиаду вне сборной. До своей победы Пхенчхан уступил всего 4 голоса Сочи в борьбе за право проведения зимней Олимпиады 2014 года, а четырьмя годами ранее также проиграл 3 голоса Ванкуверу за право провести зимние Олимпийские игры 2010. На момент голосования из азиатских стран зимняя Олимпиада проходила лишь в Японии. Примечательно, что в минувшем году Россия попала в похожую ситуацию с Евровидением. Тогда украинские власти не пустили в страну Юлию Самойлову из-за того, что она выступала на территории Республики Крым. В текущем году она также будет представлять РФ, однако уже в другом государстве. Благодаря победе Салвадора Собрала на «Евровидении-2017» с песней Amar pelos dois конкурс будет принимать страна-победительница — Португалия. В то же время Россия пока еще официально не подтвердила свое участие в мероприятии.