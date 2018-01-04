Участница “ВИА Гры” Романовская поразила поклонников выпавшей грудью
Ольга Романовская, известная по участию в “ВИА Гре”, удивила поклонников выпавшей из-под топа грудью. Соответствующий кадр певица разместила на странице в Instagram.
Ольга Романовская сейчас находится на отдыхе на одном из курортов Вьетнама, где наслаждается солнцем и спокойствием. Солистка “ВИА Гры” разгуливает по пляжу в достаточно открытых купальниках или вовсе без них. Так, на ее странице появилось фото, где певица позирует у пальмы в коротких шортах и топе, который не до конца прикрывает внушительный бюст знаменитости. Артистка пожаловалась, что на море шторм, поэтому она с детьми не может заняться серфингом.
Многие поклонники начали расхваливать фигуры Ольги Романовской, отмечая, что она находится в отличной форме. Впрочем, нашлись и те пользователи, которые раскритиковали участницу “ВИА Гры” за слишком откровенный кадр. Несмотря на это, публикация на странице теледивы все же успела собрать несколько тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество отзывов от фолловеров.
Ольга Романовская сейчас находится на отдыхе на одном из курортов Вьетнама, где наслаждается солнцем и спокойствием. Солистка “ВИА Гры” разгуливает по пляжу в достаточно открытых купальниках или вовсе без них. Так, на ее странице появилось фото, где певица позирует у пальмы в коротких шортах и топе, который не до конца прикрывает внушительный бюст знаменитости. Артистка пожаловалась, что на море шторм, поэтому она с детьми не может заняться серфингом.
Многие поклонники начали расхваливать фигуры Ольги Романовской, отмечая, что она находится в отличной форме. Впрочем, нашлись и те пользователи, которые раскритиковали участницу “ВИА Гры” за слишком откровенный кадр. Несмотря на это, публикация на странице теледивы все же успела собрать несколько тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество отзывов от фолловеров.
Автор: Марина Вебер