В Санкт-Петербурге на улице Бассейной возник грязевой фонтан
В Санкт-Петербурге на улице Бассейной произошла авария на коммунальных линиях. Прорыв трубопровода, спровоцировавший возникновение обширного пространства грязи, произошел приблизительно в 14:10 на территории Московского района северной столицы.
Информацию касательно источника, бьющего из-под земли, предоставили СМИ местные жители. На текущий момент глина и грязь растеклись на территорию в несколько десятков метров.
«Грязевой родник начал бить из-под земли на Бассейной улице у дома №65. Была вызвана аварийная служба, однако её ожидание затянулось на 20 минут», - отмечается на страницах соцсетей.
На сегодня работники коммунальных служб прибыли к месту ЧП. Они определяют причины протечки и начнут ликвидацию последствий коммунальной аварии.
Информацию касательно источника, бьющего из-под земли, предоставили СМИ местные жители. На текущий момент глина и грязь растеклись на территорию в несколько десятков метров.
«Грязевой родник начал бить из-под земли на Бассейной улице у дома №65. Была вызвана аварийная служба, однако её ожидание затянулось на 20 минут», - отмечается на страницах соцсетей.
На сегодня работники коммунальных служб прибыли к месту ЧП. Они определяют причины протечки и начнут ликвидацию последствий коммунальной аварии.
Автор: Валерий Антонов