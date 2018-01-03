Кадыров считает, что американские соцсети придерживаются двойных стандартов
Рамзан Кадыров, возглавляющий Чечню, считает, что американские социальные сети придерживаются двойных стандартов, а Facebook является умелым инструментом в руках политиков США. Таким образом политик прокомментировал реакцию американцев на блокировку соцсетей в Иране во время проведения антиправительственных протестов.
В своем Telegram Кадыров написал, что «в позиции властей США прослеживается лицемерие, так как его аккаунты в Facebook всегда блокируют по надуманных причинам, а Вашингтон на это никак не реагирует». В тоже время американский президент возмутился по поводу блокировки социальных сетей в Иране, аргументируя это посягательством на свободу самовыражения. Поэтому глава Чечни пришел к выводам, что соцсеть Facebook подвластна правительству США, так как «кого приказали, того и блокируют».
Политик убежден, что его права нарушили, так как на аккаунт главы Чечни в Facebook были подписаны более 4 миллионов человек. Кроме этого, изъяты около 10 тысяч фото и видеороликов, которые являются интеллектуальной собственностью Рамзана Кадырова.
Стивен Голдстейн, заместитель государственного секретаря США, который занимается вопросами публичной дипломатии и связями с общественностью, призвал ранее иранские власти прекратить блокировку соцсетей, среди которых популярная площадка Instagram. Но Мохаммад Джавад Азари Джахруми, который является министром информационно-коммуникационных технологий в Иране, опроверг эту информацию и отметил, что «ряд социальных сетей просто вышел со строя на время».
В своем Telegram Кадыров написал, что «в позиции властей США прослеживается лицемерие, так как его аккаунты в Facebook всегда блокируют по надуманных причинам, а Вашингтон на это никак не реагирует». В тоже время американский президент возмутился по поводу блокировки социальных сетей в Иране, аргументируя это посягательством на свободу самовыражения. Поэтому глава Чечни пришел к выводам, что соцсеть Facebook подвластна правительству США, так как «кого приказали, того и блокируют».
Политик убежден, что его права нарушили, так как на аккаунт главы Чечни в Facebook были подписаны более 4 миллионов человек. Кроме этого, изъяты около 10 тысяч фото и видеороликов, которые являются интеллектуальной собственностью Рамзана Кадырова.
Стивен Голдстейн, заместитель государственного секретаря США, который занимается вопросами публичной дипломатии и связями с общественностью, призвал ранее иранские власти прекратить блокировку соцсетей, среди которых популярная площадка Instagram. Но Мохаммад Джавад Азари Джахруми, который является министром информационно-коммуникационных технологий в Иране, опроверг эту информацию и отметил, что «ряд социальных сетей просто вышел со строя на время».
Автор: Ирина Доброва