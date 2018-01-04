Полина Гагарина назвала 2017 год счастливым и семейным
Полина Гагарина назвала 2017 год счастливым, семейным, рабочим, творческим. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Весной Гагарина выпустила хит «Драмы больше нет», собравший много престижных наград. В апреле звезда родила от второго мужа дочку Мию, наполнившую ее жизнь новым смыслом. Летом артистка восстанавливала фигуру после родов, сняла клип на песню «Драма», снималась для глянцевых издания и дала несколько сольных концертов. Осенью ее сын стал совсем взрослым и пошел в 4-й класс. В октябре состоялась презентация песни «Обезоружена».
«Спасибо моему супругу Дмитрию Исхакову, который сделал меня счастливой женщиной. Спасибо моей команде, маме, семье, которая готова пройти со мной все испытания. Я вас люблю!» - написала Гагарина.
В 2018 году артистка хочет открыть мир и себя. Фанатам же желает идти только вперед и наслаждаться своими возможностями. Подписчики ответили на пост Гагариной трогательными поздравлениями.
Весной Гагарина выпустила хит «Драмы больше нет», собравший много престижных наград. В апреле звезда родила от второго мужа дочку Мию, наполнившую ее жизнь новым смыслом. Летом артистка восстанавливала фигуру после родов, сняла клип на песню «Драма», снималась для глянцевых издания и дала несколько сольных концертов. Осенью ее сын стал совсем взрослым и пошел в 4-й класс. В октябре состоялась презентация песни «Обезоружена».
«Спасибо моему супругу Дмитрию Исхакову, который сделал меня счастливой женщиной. Спасибо моей команде, маме, семье, которая готова пройти со мной все испытания. Я вас люблю!» - написала Гагарина.
В 2018 году артистка хочет открыть мир и себя. Фанатам же желает идти только вперед и наслаждаться своими возможностями. Подписчики ответили на пост Гагариной трогательными поздравлениями.
Автор: Джанабилова Татьяна П