Снимок Виктории Дайнеко на фоне елки стал самым лучшим за год
Виктория Дайнеко рассказала, что ее снимок на фоне новогодней елки стал самым популярным на ее странице в Instagram. По словам певицы, она отлично отметила Новый год вместе с семьей, проведя массу времени за праздничным столом.
«Мою лучшую фотографию на аккаунте сделал мой папа. Единственное, что меня расстроило, но в то же время и порадовало, это наличие большого количества еды на новогоднем столе. Я очень много ела, о чем скоро пожалею. Кроме того, я получила массу приятных подарков, за которые хочу сказать отдельное спасибо всем, кто пришел в гости», - написала Дайнеко в одном из недавних постов.
По словам звезды, в этом году праздник она провела вместе с родителями и дочкой. На протяжении всего новогоднего вечера члены семьи слушали композиции певицы Эллы Фиджеральд. Публикация Дайнеко собрала за несколько часов более 45 тысяч лайков, что стало рекордом для ее страницы в текущем году.
В описании поста Виктория Дайнеко заявила, что всегда любила проводить время с родителями. В комментариях поклонники певицы пожелали всей ее семье крепкого здоровья. Многие заметили, что Дайнеко сильно похудела, однако сама артистка заявила обратное, так как провела много времени за праздничным столом.
«Мою лучшую фотографию на аккаунте сделал мой папа. Единственное, что меня расстроило, но в то же время и порадовало, это наличие большого количества еды на новогоднем столе. Я очень много ела, о чем скоро пожалею. Кроме того, я получила массу приятных подарков, за которые хочу сказать отдельное спасибо всем, кто пришел в гости», - написала Дайнеко в одном из недавних постов.
По словам звезды, в этом году праздник она провела вместе с родителями и дочкой. На протяжении всего новогоднего вечера члены семьи слушали композиции певицы Эллы Фиджеральд. Публикация Дайнеко собрала за несколько часов более 45 тысяч лайков, что стало рекордом для ее страницы в текущем году.
В описании поста Виктория Дайнеко заявила, что всегда любила проводить время с родителями. В комментариях поклонники певицы пожелали всей ее семье крепкого здоровья. Многие заметили, что Дайнеко сильно похудела, однако сама артистка заявила обратное, так как провела много времени за праздничным столом.
Автор: Махов Артем