Елена Воробей порадовала поклонников забавным фото с дочерью
Елена Воробей, отечественная актриса и юморист, порадовала поклонников забавным снимком, где она позирует в компании своей дочери. Соответствующий пост появился накануне в Instagram артистки.
В своем профиле Елена Воробей поделилась забавным фото с дочерью, где они позируют перед камерой, втянув щеки и надув губы. В подписи к публикации юмористка написала: “И всё же мы Уточки, не Воробьи, или может быть рыбки???”. Также теледива поздравила фолловеров с наступившим Новым годом и пожелала множество приятных вещей. Кроме того, Воробей напомнила многочисленным подписчикам о концерте, который уже сегодня должен состояться в стенах КЗ Меридиан.
Поклонники оказались от снимка в восторге, удивившись тому, как быстро выросла дочь Елены Воробей. Также пользователи озвучили и свои взаимные поздравления для кумира. Снимок на странице артистки за короткий срок успел собрать множество отметок “Мне нравится”, а также десятки комментариев от фолловеров.
Ранее Елена Воробей рассказала о судьбе вечной невесты.
В своем профиле Елена Воробей поделилась забавным фото с дочерью, где они позируют перед камерой, втянув щеки и надув губы. В подписи к публикации юмористка написала: “И всё же мы Уточки, не Воробьи, или может быть рыбки???”. Также теледива поздравила фолловеров с наступившим Новым годом и пожелала множество приятных вещей. Кроме того, Воробей напомнила многочисленным подписчикам о концерте, который уже сегодня должен состояться в стенах КЗ Меридиан.
Поклонники оказались от снимка в восторге, удивившись тому, как быстро выросла дочь Елены Воробей. Также пользователи озвучили и свои взаимные поздравления для кумира. Снимок на странице артистки за короткий срок успел собрать множество отметок “Мне нравится”, а также десятки комментариев от фолловеров.
Ранее Елена Воробей рассказала о судьбе вечной невесты.
Автор: Марина Вебер