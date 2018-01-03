Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы
Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда касательно недопуска на выборы главы России. Об этом сообщил представитель политика.
Перед этим Верховный суд предоставил резолюцию, в которой решение ЦИК признавалось законным. Причиной недопуска Навального к выборам стало наличие судимости в соответствии с делом Кировлеса.
В собственном Twitter оппозиционер заявил, что судей, которые занимались рассмотрением его жалобы, требуется самих отправить под суд.
Перед этим Верховный суд предоставил резолюцию, в которой решение ЦИК признавалось законным. Причиной недопуска Навального к выборам стало наличие судимости в соответствии с делом Кировлеса.
В собственном Twitter оппозиционер заявил, что судей, которые занимались рассмотрением его жалобы, требуется самих отправить под суд.
Автор: Валерий Антонов