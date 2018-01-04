Главный муфтий Египта Шавки Аллам запретил биткоин
Главный муфтий Египта запретил биткоин, издав соответствующее правовое заключение (фетву). О причинах своего решения шейх Шавки Аллам сообщил корреспондентам.
Операции с криптовалютами не контролируются финансовыми регуляторами и связаны с невежеством, обманом, мошенничеством, которое не приемлет традиционный ислам. Юридической силы фетва не имеет, но верующие мусульмане будут ее соблюдать.
«Мы не хотим быть страной, которая помогает террористам. Мы считаем, что все операции с биткоинами поддерживают экстремистов», - рассказал советник Магди Ашор.
Стоит отметить, что Минфин предлагает обложить россиян, занимающихся майнингом, налогом.
Операции с криптовалютами не контролируются финансовыми регуляторами и связаны с невежеством, обманом, мошенничеством, которое не приемлет традиционный ислам. Юридической силы фетва не имеет, но верующие мусульмане будут ее соблюдать.
«Мы не хотим быть страной, которая помогает террористам. Мы считаем, что все операции с биткоинами поддерживают экстремистов», - рассказал советник Магди Ашор.
Стоит отметить, что Минфин предлагает обложить россиян, занимающихся майнингом, налогом.
Автор: Джанабилова Татьяна П