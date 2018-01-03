В Тюмени в ДТП с автобусом и Daewoo Nexia пострадали четыре человека
Вчера вечером, 2 января, в Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом и легковым автомобилем Daewoo Nexia пострадали четыре человека. Происшествие зафиксировали около семи часов вечера на улице Щербакова.
Сотрудники управления ГИБДД Тюмени сообщили о том, что водитель маршрутного автобуса «МАЗ» нарушил очередность проезда, в результате чего протаранил легковушку. В салоне Daewoo Nexia находились четыре человека и все они получили травмы различной степени тяжести. Водитель легкового авто 1973 года рождения травмировал лицо, а также получил многочисленные ушибы. У 45-летней женщины-пассажирки зафиксировали рваную рану и травму головы, а 15-летний пассажир Daewoo Nexia получил перелом носа, а также врачи скорой помощи диагностировали у него сотрясение мозга.
Пассажиры и водитель автобуса «МАЗ» не пострадали в ДТП на улице Щербакова. Устанавливаются все подробности аварии.
Сотрудники управления ГИБДД Тюмени сообщили о том, что водитель маршрутного автобуса «МАЗ» нарушил очередность проезда, в результате чего протаранил легковушку. В салоне Daewoo Nexia находились четыре человека и все они получили травмы различной степени тяжести. Водитель легкового авто 1973 года рождения травмировал лицо, а также получил многочисленные ушибы. У 45-летней женщины-пассажирки зафиксировали рваную рану и травму головы, а 15-летний пассажир Daewoo Nexia получил перелом носа, а также врачи скорой помощи диагностировали у него сотрясение мозга.
Пассажиры и водитель автобуса «МАЗ» не пострадали в ДТП на улице Щербакова. Устанавливаются все подробности аварии.
Автор: Ирина Доброва