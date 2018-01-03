The DeathList: В 2018 году может умереть Джордж Буш-старший
Иностранный онлайн-портал The DeathList составил список тех, для кого 2018 год может оказаться последним. В частности, в перечне тех, кто может умереть в этом году, оказался и Джордж Буш-старший.
Последние годы The DeathList активно строит прогнозы относительно того, кто же покинет этот мир в новом году. Так, в 2017 представителям неоднозначной онлайн-площадки удалось предсказать кончину Хью Хефнера, а также некоторых других деятелей, особенно из Великобритании. Кроме того, в 2016 портал верно высказался о судьбе 16 человек, среди которых Дэвид Боуи, Джордж Майкл, а также Алан Рикман, Кэрри Фишер и другие.
В 2018 имеются предположения, что смерть настигнет Джорджа Буша-старшего, ранее занимавшего пост президента США Джимми Картера, некоторых американских политиков, а также Кирка Дугласа, Джона Маккейна, Стивена Хоккинга, супруга Екатерины II принца Филиппа, Ронни Вуда и многих других представителей ряда отраслей. Всего же в перечне потенциальных жертв 2018 года от The DeathList оказались 50 имен.
Последние годы The DeathList активно строит прогнозы относительно того, кто же покинет этот мир в новом году. Так, в 2017 представителям неоднозначной онлайн-площадки удалось предсказать кончину Хью Хефнера, а также некоторых других деятелей, особенно из Великобритании. Кроме того, в 2016 портал верно высказался о судьбе 16 человек, среди которых Дэвид Боуи, Джордж Майкл, а также Алан Рикман, Кэрри Фишер и другие.
В 2018 имеются предположения, что смерть настигнет Джорджа Буша-старшего, ранее занимавшего пост президента США Джимми Картера, некоторых американских политиков, а также Кирка Дугласа, Джона Маккейна, Стивена Хоккинга, супруга Екатерины II принца Филиппа, Ронни Вуда и многих других представителей ряда отраслей. Всего же в перечне потенциальных жертв 2018 года от The DeathList оказались 50 имен.
Автор: Марина Вебер