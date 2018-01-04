Светлана Лобода показала совместное фото с Бичолой Тетрадзе
Светлана Лобода показала совместное фото с грузинским модельером Бичолой Тетрадзе. Соответствующий пост певица обнародовала на своей официальной странице в соцсети Instagram.
На фото Лобода и Бичола запечатлены в музее рядом со старинным и, скорее всего, безумно дорогим полотном. Для выхода в свет артистка выбрала белую тунику свободного кроя и темные брюки. Модельер предстал перед публикой в джинсах и футболке с принтом в виде жирафа. Стиль знаменитостей дополнили оригинальные солнцезащитные очки, сразу бросающиеся в глаза. В комментарии к посту Лобода написала: "Мастер и шедевр".
Пользователи гадают, какой из шедевров создал Тетрадзе - очки, наряд Лободы или картину на стене. Некоторые фолловеры приписали паре роман, хотя давно известно о дружеских отношениях знаменитостей.
Ранее Лобода рассказала про желание стать вновь мамой.
На фото Лобода и Бичола запечатлены в музее рядом со старинным и, скорее всего, безумно дорогим полотном. Для выхода в свет артистка выбрала белую тунику свободного кроя и темные брюки. Модельер предстал перед публикой в джинсах и футболке с принтом в виде жирафа. Стиль знаменитостей дополнили оригинальные солнцезащитные очки, сразу бросающиеся в глаза. В комментарии к посту Лобода написала: "Мастер и шедевр".
Пользователи гадают, какой из шедевров создал Тетрадзе - очки, наряд Лободы или картину на стене. Некоторые фолловеры приписали паре роман, хотя давно известно о дружеских отношениях знаменитостей.
Ранее Лобода рассказала про желание стать вновь мамой.
Автор: Джанабилова Татьяна П