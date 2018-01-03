Во Франции 200 тысяч домов остались без электричества из-за урагана
Во Франции из-за урагана «Элеанор» более 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии. По информации от локальной прессы, в настоящее время на местах работают специалисты, пытающиеся нейтрализовать проблемы.
«Более двух тысяч сотрудников компании Enedis в настоящее время работают над ликвидацией последствий урагана «Элеанор». Коммунальные службы также подключились к решению проблемы, однако о результатах пока ничего точного не сообщается. Также известно, что на трех линиях электропередач произошли серьезные порывы, на ликвидацию которых уйдет примерно двое суток», - сообщили в пресс-службе компании Enedis.
По данным французской синоптической службы, из-за сильного порывистого ветра со скоростью до 140 километров в час был объявлен оранжевый уровень безопасности. В настоящее время локальные специалисты проводят замену более чем 4 километров трассы, которая полностью вышла из строя во время урагана.
Ранее сообщалось о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже и регионе Иль-де-Франс. Более точные сведения о корректировке расписания пока обнародованы не были. По поводу пострадавших в ходе урагана также пока ничего не известно.
«Более двух тысяч сотрудников компании Enedis в настоящее время работают над ликвидацией последствий урагана «Элеанор». Коммунальные службы также подключились к решению проблемы, однако о результатах пока ничего точного не сообщается. Также известно, что на трех линиях электропередач произошли серьезные порывы, на ликвидацию которых уйдет примерно двое суток», - сообщили в пресс-службе компании Enedis.
По данным французской синоптической службы, из-за сильного порывистого ветра со скоростью до 140 километров в час был объявлен оранжевый уровень безопасности. В настоящее время локальные специалисты проводят замену более чем 4 километров трассы, которая полностью вышла из строя во время урагана.
Ранее сообщалось о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже и регионе Иль-де-Франс. Более точные сведения о корректировке расписания пока обнародованы не были. По поводу пострадавших в ходе урагана также пока ничего не известно.
Автор: Махов Артем