Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за безграмотный перевод сообщений на английский
В американских СМИ раскритиковали некачественный уровень перевода официальных посланий СБУ на английский. Первым на ряд странностей в переводе указал работник The Associated Press на странице собственного аккаунта в Twitter.
«В преддверии Нового года Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось сорвать масштабную кибератаку России. К сожалению, не могу ничего понять в их запутанном сообщении», — сообщил он, попросив подписчиков написать для него более понятный перевод.
Журналист Sky News сообщил, что во время составления текста определенно была допущена ошибка. При этом в тексте обнаружили искажения, свойственные машинному переводу.
«В преддверии Нового года Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось сорвать масштабную кибератаку России. К сожалению, не могу ничего понять в их запутанном сообщении», — сообщил он, попросив подписчиков написать для него более понятный перевод.
Журналист Sky News сообщил, что во время составления текста определенно была допущена ошибка. При этом в тексте обнаружили искажения, свойственные машинному переводу.
Автор: Валерий Антонов