Жительница Воронежа пожаловалась на опасную детскую игрушку из дерева, купленную в подарок
На Новый год жительница Воронежа решила порадовать своих детей интересными подарками и приобрела в местном детском магазине игрушку из дерева, но она оказалась бракованной. Женщина рассказала, что, когда открыла упаковку с деревянным паровозиком, от него отвалилась кнопка с опасным острым концом, выполненным из металла.
Жительница Воронежа успела убрать сломавшуюся деталь игрушки до того, как ее могли обнаружить годовалая и трехлетняя дочки. Мать рассказала, что младшая девочка сейчас все тянет в рот, поэтому ей трудно представить, какие могли бы быть последствия. Она не понимает, как «жажда наживы может заставить продавать бракованные игрушки, которые могут быть смертельно опасными для детей».
Женщина во время покупки паровозика в местном магазине не могла проверить его целостность и состояние, так как каждая деталь была упакована индивидуально. Кроме этого, данный детский товар не предназначен для продажи на рынке России, так как надпись на упаковке с игрушкой только на китайском языке.
Жительница Воронежа успела убрать сломавшуюся деталь игрушки до того, как ее могли обнаружить годовалая и трехлетняя дочки. Мать рассказала, что младшая девочка сейчас все тянет в рот, поэтому ей трудно представить, какие могли бы быть последствия. Она не понимает, как «жажда наживы может заставить продавать бракованные игрушки, которые могут быть смертельно опасными для детей».
Женщина во время покупки паровозика в местном магазине не могла проверить его целостность и состояние, так как каждая деталь была упакована индивидуально. Кроме этого, данный детский товар не предназначен для продажи на рынке России, так как надпись на упаковке с игрушкой только на китайском языке.
Автор: Ирина Доброва