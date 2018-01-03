Глава МИД ФРГ считает конфликт на Украине актуальным и опасным
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает конфликт на Украине актуальным. Министр прокомментировал ситуацию на востоке страны перед вылетом в Киев.
«Конфликт не только актуален, он не забыт и очень опасен. На праздники стороны заключили перемирие и даже обменялись пленными с Донбассом. Надеюсь, что это некий знак надежды. Мы следим за конфликтом и пытаемся найти варианты для его решения», - рассказал Габриэль.
После официального визита в Киев министр иностранных дел направится под Мариуполь, где пролегает линия разграничения. Габриэль планирует встретиться с правительством Украины, представителями ОБСЕ, главой МИД Павлом Климкиным, чтобы наметить курс по борьбе с коррупцией и реформы на 2018 год.
«Конфликт не только актуален, он не забыт и очень опасен. На праздники стороны заключили перемирие и даже обменялись пленными с Донбассом. Надеюсь, что это некий знак надежды. Мы следим за конфликтом и пытаемся найти варианты для его решения», - рассказал Габриэль.
После официального визита в Киев министр иностранных дел направится под Мариуполь, где пролегает линия разграничения. Габриэль планирует встретиться с правительством Украины, представителями ОБСЕ, главой МИД Павлом Климкиным, чтобы наметить курс по борьбе с коррупцией и реформы на 2018 год.
Автор: Джанабилова Татьяна П