В Чикаго американка получила пулевое ранение во врем трансляции на Facebook
В интернете появилась видеозапись инцидента с использованием огнестрельного оружия. Конфликт произошел в Чикаго 2 января. Женщина вела трансляцию на Facebook, когда у неё возникли разногласия с другой жительницей города, находившейся в салоне расположенного у дороги авто.
После обмена оскорблениями с использованием обсценной лексики на английском в ход было пущено оружие. Автор трансляции получила пулевое ранение, тогда как стрелок покинула место случившегося.
Очевидцы вызвали работников медслужбы и полицию. В соответствии с информацией местных СМИ, пострадавшая пребывает в больнице, а её жизнь находится вне опасности. Правоохранители ведут поиски подозреваемой, а также занимаются определением всех обстоятельств случившегося.
После обмена оскорблениями с использованием обсценной лексики на английском в ход было пущено оружие. Автор трансляции получила пулевое ранение, тогда как стрелок покинула место случившегося.
Очевидцы вызвали работников медслужбы и полицию. В соответствии с информацией местных СМИ, пострадавшая пребывает в больнице, а её жизнь находится вне опасности. Правоохранители ведут поиски подозреваемой, а также занимаются определением всех обстоятельств случившегося.
Автор: Валерий Антонов